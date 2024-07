¿Nacionalidad de ‘Checo’ Pérez lo salva de despido en Red Bull?

A pesar de los grandes esfuerzos de Sergio ‘Checo’ Pérez por otorgarle una victoria a Red Bull Racing, el ex piloto de la F1 Martin Brundle, considera que la escudería no ha despedido al tapatío de una vez por todas, gracias al impacto comercial de su nacionalidad y carisma.

El británico, quien disputó un total de 158 Grandes Premios entre 1984 y 1996, dijo que tener a Pérez en la parrilla del Gran Premio de Ciudad de México y los patrocinios son el punto de equilibrio de la ecuación.

A mistake that hurts me a lot for my whole team. Tomorrow is a new opportunity, and the important thing is to never give up.



Un error que me duele mucho por todo mi equipo, mañana es una nueva oportunidad y lo importante es nunca darnos por vencidos.#NeverGiveUp pic.twitter.com/OppoeJYjqs