Nada para nadie: Real Madrid y Manchester City igualan en semifinal ida de la Champions

Merengues y Citizens proporcionaron un partidazo, sin embargo no pasaron del empate 1-1 en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu en el partido de ida correspondiente a la primera semifinal de ida de la Champions 2022/23.

En la capital de España había una gran expectativa por este choque ante dos serios contendientes al título, no decepcionaron ya que ambos equipos desplegaron un fútbol bastante equilibrado en todas las líneas del terreno de juego, la pizarra se mantuvo en cero hasta que el Real Madrid se adelantó con un golazo del brasileño Vinícius Júnior al minuto 35 haciendo explotar de júbilo a los aficionados locales con un disparo desde fuera del área que sorprendió por completo a Ederson, la primera mitad termino con ese 1-0.

En la segunda mitad el cuadro Blanco intento ampliar su ventaja pero sin concretar sus oportunidades, los dirigidos por Pep Guardiola respondieron al 67 con una anotación de gran calidad por cortesía de Kevin de Bruyne, un derechazo imparable para Thibaut Courtois para firmar el 1-1.

