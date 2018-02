Nadal dice adiós al Abierto Mexicano de Tenis, conoce por qué

Agencia

GUERRERO.- Aficionados se quedan vestidos y alborotados, Nadal se retira del Abierto Mexicano de Tenis por lesión antes de su debut.

De acuerdo con Vanguardia MX, Rafael Nadal se resintió de una lesión que sufrió en el Abierto de Australia y decidió retirarse antes de jugar su primer partido del torneo mexicano.

El español "Rafa" Nadal, número dos del mundo, anunció hoy su retiro del Abierto Mexicano de Tenis disputado en Acapulco debido a que en su última práctica se resintió de la lesión que también lo dejó fuera del Abierto de Australia.

"En el último entrenamiento de ayer sentí un pinchazo. Si piensan que no me afecta retirarme de Acapulco, es falso, es un golpe duro porque me preparé para estar aquí. Esto muy duro, me venía sintiendo bien”, explicó.

Nadal volvería a la acción en Acapulco por primera vez desde que a fines de enero debió retirarse de su encuentro de cuartos de final en Australia ante el croata Marin Cilic por una lesión en el psoas de la pierna derecha.

"Se habían hecho todos los pasos para llegar bien a este torneo, que me ilusionaba mucho. Si piensan que no me afecta retirarme de Acapulco, es falso, es un golpe duro porque me preparé para esto, me venía sintiendo bien", explicó.

"Me quedo unos días en Acapulco para tomar decisiones, no puedo decir específicamente lo que es porque no lo sabemos. A día de hoy mi único objetivo es saber el alcance de la lesión", completó el ibérico.

"Los médicos me han dicho que es imposible jugar, además de que me duele. Siempre soy de intentarlo hasta último momento y lo siento, que quede claro, principalmente por mí, segundo por el torneo, y tercero por todos los aficionados", manifestó.

Nadal, el favorito prácticamente unánime de la afición mexicana, tenía como rival hoy a su compatriota Feliciano López en la primera ronda de la competición, que inició el lunes.