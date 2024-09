Naomi Osaka corta lazos con Fissette tras derrota en el US Open 2024

Naomi Osaka, la ex número uno del tenis a nivel mundial decidió cortar lazos con el entrenador Wim Fissette, siendo su derrota en el US Open 2024 la gota que derramó el vaso.

La tenista de 26 años se sintió frustrada por sus resultados recientes, especialmente con su eliminación en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, que tuvo lugar hace dos semanas.

Osaka obtuvo dos de sus cuatro títulos de Grand Slam bajo la dirección del entrenador belga Wim Fissette: el Abierto de Estados Unidos en 2020 y el Abierto de Australia en 2021.

Naomi Osaka splits with coach Wim Fissette for second time after US Open exit https://t.co/H3SsPUrNc4 pic.twitter.com/1KjDriq3Yo

Esta es la segunda vez que ella y Fissette deciden poner fin a su colaboración profesional.

En su cuenta de Instagram, la japonesa decidió escribir un mensaje dirigido a Wim, en el que le deseó lo mejor.

Naomi Osaka announces split with coach Wim Fissette.



“4 years, 2 Slams and a whole lot of memories. Thanks Wim for being a great coach and an even greater person, wishing you all the best” ❤️ pic.twitter.com/pqd33FJR7s