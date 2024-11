Nations League: EU avanza al Final Four con victoria sobre Jamaica

Estados Unidos aseguró esta semana su lugar en el Final Four de la Concacaf Nations League tras vencer a Jamaica con un marcador global de 5-2, incluyendo un vibrante 4-2 en el partido de vuelta.

Este triunfo representa el primer gran logro del nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, al frente del equipo.

La figura del encuentro fue el delantero estadounidense, quien destacó con un doblete. Su primer tanto llegó al minuto 13, aprovechando un pase largo de Weston McKennie.

USA 🇺🇸 rises to the challenge in a fierce battle against Jamaica 🇯🇲. Don’t miss the thrilling moments of the match! 🎥 #CNL pic.twitter.com/zPiRlhhIU8

Con una impecable lectura de juego, superó al portero Andre Blake y definió con precisión. Lo curioso llegó en la celebración, cuando imitó el característico baile del presidente electo Donald Trump, algo que la propia cuenta de US Soccer destacó en la plataforma X (antes Twitter).

El segundo gol llegó al minuto 33 con un disparo desde la media luna. Aunque el remate fue desviado por un defensor, la trayectoria del balón confundió al arquero y terminó en el fondo de la red.

Antes del descanso, en el minuto 43, Pepi amplió la ventaja con un tiro raso y colocado desde fuera del área, dejando el marcador 3-0. Sin embargo, Jamaica reaccionó en el segundo tiempo.

Demarai Gray recortó distancias al 53' con una gran definición, colocando el balón pegado al poste derecho tras un remate preciso con la parte interna del pie.

El ímpetu jamaicano fue frenado rápidamente, ya que Tim Weah anotó al 56' al aprovechar un centro al segundo poste, sellando prácticamente la victoria. Aunque Gray volvió a marcar para Jamaica más tarde, la desventaja ya era insalvable.

"It was overall a positive and we are happy with the result." - United States' Tim Weah 🎙️#CNL pic.twitter.com/z794xnwDgm