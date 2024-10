NBA: Dallas Mavericks enfrenta otra baja por lesión

Los Dallas Mavericks sufren una nueva baja importante, ya que el guardia Dante Exum sufrió una lesión grave en la muñeca derecha durante un entrenamiento, la cual podría requerir cirugía.

Según reportó Shams Charania de The Athletic, Exum está evaluando las opciones de tratamiento, lo que lo dejará fuera de las canchas por tiempo indefinido.

Dallas Mavericks G Dante Exum has sustained a serious right wrist injury that could require surgery, sources tell @TheAthletic. Treatment options are being evaluated for Exum, who emerged as a key reserve guard on Mavs NBA Finals run last season. Tough early season blow for Mavs. pic.twitter.com/NZXqc0UET8