NBA: Jaime Jáquez Jr. logra cuarta victoria para los Miami Heat

El inigualable talento del mexicano Jaime Jáquez Jr. le otorgó su cuarta victoria consecutiva a los Miami Heat en un duro enfrentamiento contra los Sacramento Kings, dentro de la NBA.

Sin importar las múltiples bajas de hombres importantes y que partía como víctima visitando a los Kings en Sacramento, Miami concretó un gran juego para imponerse 121-110.

Miami Heat no contó con Jimmy Butler, Terry Rozier, Nikola Jovic y Tyler Herro, pero aún así encontró la forma de crear conexiones al ataque y llevarse un sufrido triunfo de la mano de buenas actuaciones de nombres como Bam Adebayo y el propio Jáquez Jr., quien no desaprovechó la oportunidad de volver a demostrar su calidad, ahora con más minutos sobre la duela ante las ausencias de su equipo.

Things got a little interesting in the 4th, but dominant play from Bam & Jaime in the second half proved to be too much for the home team.



