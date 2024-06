Jerry West, ícono de la NBA y campeón de los Lakers falleció este miércoles a los 86 años, dejando atrás una carrera fructífera.

West, inducido en tres ocasiones al Salón de la Fama, fue conocido a nivel mundial debido a que su silueta es considerada la base del logotipo de la NBA.

Adam Silver, comisionado de la NBA lamentó en el siguiente comunicado la lamentable muerte de una persona tan importante en el mundo del basketball:

Jerry West, the personification of basketball excellence and a friend to all who knew him, passed away peacefully this morning at the age of 86. His wife, Karen, was by his side. pic.twitter.com/iMwOXmCT2B