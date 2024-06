¡Never give up! Sergio ‘Checo’ Pérez seguirá compitiendo en la Fórmula 1 de la mano de Red Bull Racing tras haber extendido su contrato con Red Bull Racing dos años más, así lo reveló la misma escudería alada.

En un comunicado, se dio a conocer que el piloto tapatío apodado el ‘Rey de las Calles’ y el ‘Ministro de Defensa de México’, se ha comprometido con todo el equipo a seguir mostrando su gran habilidad en el volante.

¡Vamos Checo! 🇲🇽



We are pleased to announce @SChecoPerez has signed a two-year extension to his existing contract ✍️



Nos complace anunciar que @SChecoPerez ha firmado una extensión de dos años a su contrato actual #F1 #RedBullRacing #ChecoPerez