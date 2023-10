Newcastle vs PSG Fecha 2 Champions League 2023/24: Todo lo que debes saber

Newcastle y PSG se enfrentaran en la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Temporada 2023/24 de la Champions League, el partido se disputará el miércoles 4 de octubre, a las 13:00 horas (Horario del centro de México), en el St. James' Park.

Las Urracas consiguieron un empate sin anotaciones en su visita ante el Milán en su presentación en la actual campaña del certamen internacional, presentando un modelo que priorizaba lo defensivo, consiguieron nulificar a los italianos, aguantaron los constantes ataques e incluso sobre el final tuvieron una oportunidad de oro de romper el empate pero esa oportunidad se diluyo, aun así se fueron con un buen sabor de boca, ahora deben tratar de aprovechar la localia.

Los Geordies en su más reciente cotejo por la jornada 7 de la Premier League vencieron 2-0 al Burnley las anotaciones del triunfo fueron obra de Miguel Almirón y Alexander Isak de penal, con ese resultado se colocaron como octavos con 12 unidades, con un registro de cuatro ganados y tres perdidos, después de un arranque incierto ahora están empezando armar una racha muy positiva que quieren mantener.

Another three points on the board! 🙌



Thank you for your fantastic support this afternoon.



Onto Wednesday and the return of #UCL football to St. James’ Park! 👀🔜 pic.twitter.com/cfUvjUhyRW