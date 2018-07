¡Al fin! Neymar acepta que hace 'dramas' en la cancha

Agencia

Ciudad de México.- Neymar parece hacer acto de “mea culpa” y confesó por primera vez que sí exageró en algunas jugadas durante la pasada Copa del Mundo Rusia 2018, en la que fue muy criticado por la pérdida de tiempo y drama hecho en cada contacto.

El anuncio de un patrocinador difundido en redes sociales fue el medio que permitió la apertura del crack de Brasil, quien acepta las críticas por primera vez y promete levantarse sin exagerar, informa el portal Medio Tiempo.

"Puedes pensar que exagero. Y a veces exagero. Pero la verdad es que sufro en el campo", indicó en el anuncio patrocinado por Gillette.

También te puede interesar: Así fue humillado Neymar por un mexicano

Desde la eliminación de Brasil, Neymar solo habló sobre la derrota en Rusia a través de Instagram. En el anuncio trató de explicar por qué no habló justo después del juego de Bélgica, lo que fomentó aún más críticas de su comportamiento.

Eu caí. Mas só quem cai, pode se levantar. Você pode continuar jogando pedra. Ou pode jogar essas pedras fora e me ajudar a ficar de pé. Porque quando eu fico de pé, parça, o Brasil inteiro levanta comigo.#umnovohomemtododia



Assista o vídeo na íntegra: https://t.co/GKvLfqOIbB pic.twitter.com/3EFBx68zL8 — Neymar Jr (@neymarjr) 30 de julio de 2018

"Cuando me voy sin dar entrevistas no es porque solo quiero los laureles de la victoria. Es porque todavía no he aprendido a decepcionarme", relata. "Cuando parezco descortés, no es porque sea un niño mimado. Es porque no he aprendido a sentirme frustrado".

"A veces encanta al mundo, a veces irrita al mundo entero. Lucho por mantener vivo a ese niño dentro de mí, pero no en el campo". "Puedes pensar que caí demasiado, pero la verdad es que no me caí. Me derrumbé. Eso duele más que cualquier golpe en un tobillo operado", añadió el crack.

La pieza termina con la promesa de Neymar de ser un hombre nuevo menos de un mes después de que Brasil fuera eliminado de la Copa del Mundo.

"Me tomó mucho tiempo aceptar tus críticas. Me demoré en mirarme en el espejo y convertirme en un hombre nuevo. Me caí, pero sólo quien cae puede levantarse".

El 10 del Scratch termina su anuncio pidiendo a los fanáticos que hagan una elección. "Puedes seguir lanzando piedras o tirar estas piedras y ayudarme a ponerme de pie. Cuando estoy de pie, todo Brasil está conmigo", dijo.