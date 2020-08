Necesita Neymar la Champions para ser el mejor

Lisboa.- Si Neymar quiere ser el mejor futbolista del mundo, la Final de la Champions será clave para ello.

El ex futbolista del Real Madrid, Ronaldo Nazario, campeón del Mundo con Brasil, declaró que los títulos individuales tienen que ir acompañados de los éxitos colectivos, por lo que si el París Saint-Germain logra llevarse la 'Orejona' de la mano de ‘Ney’, este encabezaría la pelea por el Balón de Oro en 2021 y el premio 'The Best' de la FIFA.

"Creo que Neymar necesita este título para ser capaz de competir al título del mejor del mundo de la temporada, los criterios siempre han sido claros, los títulos son muy importantes en esta evaluación de las personas que votan, así que creo que si él quiere y desea ese título individual, primero tendrá que conseguir el título colectivo que es la Champions League", declaró en una conferencia de prensa virtual en la que estuvo acompañado de Luis Figo y Rui Costa.

En ese sentido, el portugués Luis Figo coincidió que levantar la 'Orejona' ha sido de lo más destacado de su carrera, por lo que es vital para pelear otro tipo de distinciones.

"Naces y creces mirando Copas de Europa y Liga de Campeones, creces mirando a tus ídolos, tus referencias, sueñas con poder llegar a una Final de la mejor competición y cuando es así es un sueño tornado realidad.

"Es la competición que te da más prestigio en el mundo, que te permite jugar y ganar otros trofeos también, es la competición más vista en el mundo, por todo eso es un significado especial (ganarla) es el objetivo de cualquier profesional del mundo", declaró en la charla.

Destaca el nivel de jugadores mexicanos

En tanto, Ronaldo, presidente del Real Valladolid, destacó el nivel que han mostrado los futbolistas mexicanos en los últimos años, pero no quiso aventurarse a colocar a Raúl Jiménez en otro equipo del Viejo Continente, pues sabe que en estos tiempos de crisis, el tema de los fichajes se ha vuelto más complicado.

"Lleva tiempo que México saca muy buenos jugadores a nivel mundial, su propia Selección ya lleva años consiguiendo resultados increíbles y sobre todo encima de Brasil, pero no sé, la verdad el mercado está muy parado por ahora, la verdad es que yo veo mucho fútbol, veo muchos delanteros, pero para decir algo del mercado, la verdad estoy sin ningún tipo de información. Sobre todo porque la Liga donde yo juego y busco los delanteros, el presupuesto es bastante más bajo", ironizó.