NFL aprueba inversión de capital privado en equipos: hasta el 10%

Durante una reunión especial celebrada el martes en Minnesota, los dueños de las 32 franquicias votaron a favor de permitir que firmas de capital privado inviertan hasta un 10% en los equipos, estableciendo así nuevas reglas que antes estaban prohibidas en la liga.

Este cambio de postura llega tras cinco años de estudios sobre la viabilidad de permitir inversiones externas.

A partir de ahora, la NFL aprobará hasta cuatro fondos distintos que podrán adquirir una porción de las franquicias, aunque bajo estrictas regulaciones. En comparación, otras ligas deportivas estadounidenses permiten hasta un 30% de inversión de capital privado, lo que subraya el enfoque conservador de la NFL.

NFL owners vote to allow select private equity firms to invest at up to 10% of a team stake. The NFL’s the last major sports league to allow private equity investment as rising valuations make it harder for owners to buy in.

