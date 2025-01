NFL: Broncos rompen una sequía de 9 años y vuelven a los Playoffs

Tras nueve años de ausencia, los Broncos de Denver aseguraron su regreso a los Playoffs de la Conferencia Americana con una contundente victoria de 38-0 sobre los Kansas City Chiefs en su último partido de la temporada regular.

Este triunfo no solo les otorgó el último boleto a la Postemporada, sino que marcó un hito en la historia reciente del equipo, liderado por el entrenador Sean Payton y el novato quarterback Bo Nix.

Aprovechando que los Chiefs alinearon suplentes, Denver capitalizó la oportunidad y mostró un desempeño destacado en el Empower Field at Mile High.

Ahora, los Broncos se preparan para enfrentarse a los Buffalo Bills en la Ronda de Comodines, un desafío programado para la próxima semana en el frío Highmark Stadium.

