NFL: Lamar Jackson lidera triunfo de Ravens sobre Chargers

Lamar Jackson demostró su temple y habilidad para liderar a los Ravens de Baltimore en una reñida victoria por 30-23 sobre los Chargers de Los Ángeles en el Monday Night Football de la Semana 12 de la NFL.

El inicio del encuentro no pintaba bien para Baltimore, que cerró el primer cuarto en desventaja de 7-0, con una ofensiva que no lograba encontrar su ritmo.

Sin embargo, el equipo se ajustó rápidamente y, para el medio tiempo, ya había tomado una ligera ventaja de 14-13.

El momento decisivo llegó en el último cuarto, donde los Ravens sumaron 13 puntos para asegurar el triunfo.

Jackson brilló tanto por aire como por tierra: acumuló 177 yardas por pase, lanzó para dos touchdowns y añadió otra anotación con una espectacular carrera.

Justice Hill también aportó al marcador con una anotación terrestre, mientras que Mark Andrews y Rashod Bateman recibieron pases de touchdown de Jackson, ampliando la ventaja visitante.

51-YARD TOUCHDOWN FOR @jhill21_!!!!!



Tune in on ESPN!!! pic.twitter.com/ZtjFDLTr24