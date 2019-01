¡Ahora sí! Este partido de la NFL se jugará en México

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la suspensión de un partido de la NFL el año pasado en México por las malas condiciones del Estadio Azteca, ya se ha anunciado qué equipos se enfrentarán en territorio mexicano durante 2019.

Mediante su cuenta de Twitter, con bombo y platillo, la NFL México anunció que las emociones volverán al coso de Santa Úrsula con el que se espera sea un gran juego el que darán Los Cargadores de San Diego y los Jefes de Kansas City.

Aunque la fecha aún está por confirmarse la emoción ya se apoderó de los aficionados mexicanos, quienes ya comienzan a preguntarse dónde podrán adquirir los ansiados tickets.

Los equipos que visitarán tierras aztecas tuvieron una temporada regular y no lograron colarse al Super Bowl, sin embargo todo podría pasar en la próxima temporada de la NFL.

Los Cargadores de San Diego serán locales, si otra cosa no pasa, en el Estadio Azteca.

En 2018 la NFL programó el duelo entre Jefes de Kansas City y Rams de LA para el 19 de noviembre en el Estadio Azteca, pero el duelo fue cancelado debido a que las condiciones de la cancha no eran las adecuadas.

El duelo se disputó en Los Ángeles y terminó con triunfo 54-51 para los Carneros. El duelo, en el que se anotaron 14 touchdowns, rompió el récord del partido jugado en lunes por la noche con más puntos en la historia y el juego con más puntos anotados en la temporada regular hasta ese momento.

14 total touchdowns.

1,001 combined yards.

The highest scoring game in #MNF history.



The @RamsNFL won a mega matchup @Chiefs that MORE than lived up to the hype! 👏👏 #KCvsLAR pic.twitter.com/XrNZOBJ64I