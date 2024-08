Nissan impulsa la movilidad eléctrica sostenible en la Fórmula E

Nissan y la Fórmula E están revolucionando la movilidad eléctrica, demostrando la tecnología más avanzada en circuitos urbanos y autódromos alrededor del mundo. Este esfuerzo no solo subraya su compromiso con la sostenibilidad, sino que también busca acelerarlo.

La décima temporada de la Fórmula E culminó en el trazado de ExCeL en Londres, un escenario emblemático para un evento que ha hecho historia. La Fórmula E se distingue como el primer deporte global en obtener la certificación de huella de carbono cero.

Al momento, la Fórmula E se impulsa a través de monoplazas de tercera generación conocidos como Gen3. Estos bólidos eléctricos han permitido explorar nuevas tecnologías a las marcas automotrices y proveedores, para perfeccionar la movilidad en las calles.

Iván Espinosa, vicepresidente senior de Planificación Global de Productos, platicó sobre la participación de Nissan en la Fórmula E.

Sobre el futuro de Nissan en la Fórmula E, mencionó que el ADN de la marca es ser líderes en la pista y en el mercado automotriz.

Read all about the amazing women powering Nissan Formula E Team ⭐



👉 https://t.co/eEbLwzxwXd @Nissan #NissanFormulaE #FeelElectric pic.twitter.com/0tauoySFDB