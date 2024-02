No habrá tarjeta azul: FIFA desmiente al diario The Telegraph

Ante la gran controversia sobre la presunta implementación de la tarjeta azul en los partidos de fútbol, la FIFA salió a desmentir este hecho difundido por el diario británico The Telegraph.

La polémica que se armó por la presunta aplicación de dicho ‘papel’ obligó al organismo a pronunciarse en redes sociales sobre la información del medio ya mencionado, la cual ya le había dado la vuelta al mundo.

FIFA wishes to clarify that reports of the so-called 'blue card' at elite levels of football are incorrect and premature.



Any such trials, if implemented, should be limited to testing in a responsible manner at lower levels, a position that FIFA intends to reiterate when this…