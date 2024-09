No llegaron al podio: Choque entre Checo Pérez y Carlos Sainz Jr. marca el GP de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán 2024, disputado en el circuito urbano de Bakú, fue escenario de un dramático choque entre el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez y el español Carlos Sainz Jr. cuando luchaban por el podio en las últimas vueltas.

La carrera, repleta de emoción y estrategias arriesgadas, tuvo a Oscar Piastri como ganador en lo que fue su segunda victoria en la Fórmula 1.

Pérez, al volante de su Red Bull, intentó adelantar al Ferrari de Sainz en la penúltima vuelta, pero ambos terminaron impactando contra el muro en la segunda curva de la vuelta 50, lo que arruinó sus posibilidades de conseguir un lugar en el podio. Pérez, quien había demostrado un buen ritmo durante todo el fin de semana, expresó su frustración al terminar la carrera:

