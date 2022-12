No tengo que pedir perdón: Messi responde a “Canelo” Álvarez

Luego de que Saúl “Canelo” Álvarez ofreciera disculpas a Lionel Messi tras atacarlo por presuntamente patear y pisotear una playera de la Selección Mexicana durante la celebración en los vestidores, luego de que Argentina derrotara al Tri.

Ahora el la estrella albiceleste, respondió a toda esta polémica, pero resaltó que no tenía que pedir perdón a nadie, porque no le faltó el respeto ni a México ni a su gente.