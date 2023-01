Nos vemos prontito: Dani Alves se queda en Pumas

Luego de la Copa del Mundo en Qatar 2022, la duda que la afición tenía es que si Dani Alves iba a quedarse en Pumas, pero este Año Nuevo, el futbolista confirmó su permanencia en el equipo.

A través de su cuenta de Instagram el sudamericano ex del Barcelona dio a conocer que está listo para "ver prontito" a los Pumas, equipo al que llegó el torneo pasado.

En su emotivo mensaje, Alves pidió salud para poder seguir vigente en el deporte, al ser una de las cosas que más ama practicar.