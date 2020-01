Cruz Azul pierde en casa del San Luis y es sotanero en Liga MX

MÉXICO.- El Cruz Azul no arranca en el Clausura 2020. La Máquina cayó ante el Atlético de San Luis (2-1) y sigue sembrando dudas en el inicio de la Liga MX.

Por su parte, Memo Vázquez confirma que su 'Atleti' será un equipo sólido y competitivo, pudo haber definido el partido con anticipación pero Nico Ibánez no fue contundente.

Esta versión de los potosinos va en serio. Lejos quedó la polémica salida de Sosa y la amarga experiencia con Matosas. El club rojiblanco muestra que el empate conseguido en el Volcán ante los Tigres no fue cuestión de suerte. Solo los fanáticos celestes veían al Cruz Azul como amplio favorito porque la realidad fue evidente en la cancha del Alfonso Lastras, misma que volvió a vibrar con público en las gradas luego de casi tres meses.

Los cementeros están desanimados. El #FueraSiboldi es tendencia en redes sociales y no es para menos. La Máquina hizo todo mal en pretemporada y el resultado es que los refuerzos no llegan. Si, Ceppelini y Romo debutaron esta noche pero no fue suficiente.

Luis Reyes abrió el marcador al 36' luego de un tiro libre que desvió la defensa y Corona no reaccionó. Ni la suerte acompaña al Cruz Azul. Segundos después Nico Ibáñez se adjudicó el oso del año apenas en enero tras volar su remate ante el arco vacío en el área chica.

Para el segundo lapso Siboldi ajustó y por minutos le funcionó, al menos para empatar por medio de Jonathan Rodríguez en una jugada individual al 63'. El 'Cabecita', lo mejor del Cruz Azul.

Sin embargo, el conjunto local se decidió a pisar el acelerador y Berterame marcó. Gran remate fuera del área que cruzó a Corona. El duelo se inclinó hacia el club que más lo mereció, al que tiene más certezas y mejor organización.

