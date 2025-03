Novak Djokovic hace historia con nuevo récord en los Masters 1000

Novak Djokovic continúa dejando su huella en la historia del tenis. El serbio de 37 años alcanzó un nuevo hito al convertirse en el jugador con más victorias en torneos Masters 1000 de la ATP, logrando su triunfo número 411 el domingo en el Abierto de Miami.

En la tercera ronda, Djokovic venció con autoridad al argentino Camilo Ugo Carabelli en sets corridos (6-1, 7-6 [1]), superando así el récord que ostentaba Rafael Nadal.

So, so good 👌@camilougo is building momentum against Djokovic. @MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/Y5gGr4oj1H