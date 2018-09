Djokovic 'barre' con Del Potro y se lleva el US Open

Agencia

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Uno más para el serbio. Novak Djokovic se consagró campeón del US Open luego de imponerse de forma categórica en tres sets frente a Juan Martín Del Potro con parciales de 6-3, 7-6 y 6-3. No pudo ser para el argentino, quien buscaba repetir el título que consiguió en 2009.

🏆🏆🏆@djokernole defeats Del Potro 6-3, 7-6, 6-3 to win his 3rd title in Flushing Meadows!



He now ties Pete Sampras for third place all-time on the Grand Slam singles titles list with 14.#USOpen pic.twitter.com/xwzzmr22E0