Novak Djokovic sella pase a la Tercera Ronda del Open de Australia

El serbio Novak Djokovic selló su pase a la Tercera Ronda del Abierto de Australia tras imponerse al portugués Jaime Faria en un disputado encuentro que culminó con parciales de 6-1, 6-7(4), 6-3 y 6-2.

A pesar de ceder un set en la Rod Laver Arena, el 10 veces campeón del torneo mostró su clase y experiencia para asegurar la victoria.

Djokovic mantiene vivo su sueño de alcanzar su 25° título de Grand Slam y el número 100 de su carrera profesional.

🎙️ "THIS is what they came to see!"



The Djoker has enough and more tricks up his sleeve 😍@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/bdH87aYOnR