Novak Djokovic, el nuevo campeón del Masters 1000 de Shanghái

SHANGAI.- El tenista serbio Novak Djokovic derrotó este domingo a Borna Coric y se proclamó como el nuevo campeón del Masters 1000 de Shanghái, resultado con el que además desplazó a Roger Federer para colocarse en el segundo puesto de la clasificación de la ATP.

El tenista serbio no tuvo problemas para vencer a Coric, a quien dominó desde el principio y a quien terminó derrotando en dos sets por doble 6-4; además, se coronó sin conceder su saque en todo el torneo.

