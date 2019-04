Notimex

El serbio Novak Djokovic se quedó a un paso de levantar su tercer título en Montecarlo, tras caer ante el ruso Daniil Medvédev, quien está a dos victorias de conseguir su primera corona en un Master 1000.

Con parciales de 6-3, 4-6, 6-2, Medvédev consiguió su pase a la siguiente fase al imponerse en cuartos de final al número uno del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), quien intentaba lograr su octavo título.

En el primer set, el ruso tuvo un buen comienzo a pesar de los golpes de derecha que lograba Djokovic, pero pudo imponerse.

Para el segundo set, “Nole” encontró de nuevo el ritmo y se aventajó tras un lanzamiento de revés que Daniil no pudo responder, y logró empatar el partido con ases consecutivos.

Medvédev aprovechó los errores puntuales que Djokovic cometió en el último set, para darle la vuelta al marcador por 6-2 y afianzar su lugar en las semifinales de Masters de Montecarlo.

Este sábado, Daniil se enfrentará al serbio Dusan Lajovic, quien obtuvo su pase a esta ronda al vencer al italiano Lorenzo Sonego con un marcador de 6,4 y 7,5.

Con este triunfo, el ganador del Sofia Open se ha convertido en el segundo hombre en derrotar a Djokovic en cuartos de final en el Club de Campo de Montecarlo, luego de que el belga David Goffin logrará la hazaña en 2017.

