Notimex

Con el surgimiento de la nueva Liga Alliance of American Football (AAF) en Estados Unidos, termina una veda primaveral de siete meses posterior al Super Bowl, situación que generaba descontento entre los fanáticos de este deporte.

La AAF consta de ocho equipos distribuidos en dos divisiones: la Este, conformada por los Atlanta Legends, Birminghan Iron, Memphis Express y Orlando Apollos; y la Oeste, con Salt Lake Stallions, Arizona Hotshots, San Antonio Commanders y San Diego Fleet; en los cuales participan jugadores no “drafteados”, novatos o veteranos.

Para el comentarista deportivo Joaquín “Coach” Castillo el surgimiento de la AAF es una Liga de desarrollo de la NFL, la cual no compite ni es contrapeso, sino que funge como complemento.

La Alianza es “un laboratorio de desarrollo de jugadores, lo que en su momento se intentó con la NFL Europa, proyecto que no prosperó debido, entre otras cosas, a la lejanía y desinterés”, opinó el experto.

A pesar de no ser una Liga élite, cuenta con gente de experiencia en la NFL como Troy Polamalu y Hines Ward, exjugadores de los Acereros de Pittsburg; así como J.K. McKay, exjugador de los Bucaneros de Tampa Bay; y Bill Polian, exejecutivo de los Buffalo Bills; encabezados por el exproductor televisivo de programas deportivos Charlie Ebersol.

En lo concerniente al reglamento, la Alliance of American Football tiene entre sus novedades el “Sky Judge”, un juez en las alturas que mediante el uso de la tecnología podrá intervenir en caso de alguna omisión por parte de los oficiales de campo.

La patada de punto extra fue sustituida por la conversión obligatoria de dos puntos; además, se excluyó la patada de salida, ahora cada serie ofensiva comenzará a partir de la yarda 25; y también nulificaron los tiempos de pautas publicitarias para hacer más dinámico el juego.

Probablemente una de sus reglas que podría ser criticada es la concerniente a la protección del quarterback, ya que al no ser tan estricta y rígida como en la NFL respecto a evitar golpearlo, en esta sí son válidas las tacleadas brutales, lastimosas y aparatosas; por lo que habrá que estar atentos a cómo aplican los protocolos de conmoción.

Castillo, también director deportivo de Condors de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA), opinó además que esta Liga puede ser un trampolín para que jugadores mexicanos accedan a este deporte en Estados Unidos, ya que aún ve lejana a la NFL.

Desde su punto de vista, el “Coach” consideró que la AAF está al mismo nivel de la Canadian Football League (CFL), organismo que recientemente ha mostrado interés en jugadores de México, por consiguiente, ve otra ventana de oportunidad para que más connacionales puedan mejorar su carrera deportiva.

“Sin duda, la cercanía de la Liga con nuestro país beneficiará en el corto plazo para incrementar el nivel de competitividad de quienes formen parte de ella”, aseveró el analista deportivo.

Al cabo de 10 semanas de temporada regular y los partidos de playoffs, en los que estarán los dos mejores equipos de cada grupo, será el próximo 27 de abril en Las Vegas, Nevada, cuando se celebre el juego de campeonato de la Alliance of American Football.

Por ende, habrá pasado tiempo suficiente para que los aficionados determinen si será una de tantas o una de sus preferidas.

.@TheAAF kicks off its inaugural season this weekend. Catch the @aafstallions vs. the @aafhotshots tomorrow at 8pm ET on NFL Network! pic.twitter.com/LWJWFnMvxn