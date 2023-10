Nueva York: jugador retirado de la NFL muere en choque aéreo

Una lamentable tragedia se reportó el fin de semana, donde el jugador retirado de la NFL, Russell Ross Francis, murió junto con otra persona en un accidente aéreo poco después de haber despegado del aeropuerto Lake Placid en el condado de Essex, en Nueva York.

TMZ reportó que el ex ala cerrada de los Patriotas de Nueva Inglaterra iba acompañado del vicepresidente de la AOPA, Richard McSpadden, con quien despegó antes de las 4 de la tarde del domingo en un Cessna 177 Cardinal.

La Asociación de Pilotos y Propietarios de Aeronaves (AOFA por sus siglas en inglés), señaló que minutos después de estar en el aire, la aeronave presentó una emergencia por lo que trataron de regresar al aeropuerto, pero lamentablemente no llegaron sanos y salvos a la pista de aterrizaje.

Francis falleció a los 70 años de edad, después de una destacada carrera con los Patriotas de Nueva Inglaterra y los 49s de San Francisco.

Las dudas surgen con respecto a quién pilotaba la nave en aquel momento, ya que tanto Francis como McSpadden eran pilotos.

A statement from Patriots Chairman and CEO Robert Kraft on the passing of Russ Francis: https://t.co/4wzT7L1nmQ pic.twitter.com/GUl7sfrbwH

Los Patriotas de Nueva Inglaterra y los 49s de San Francisco se pronunciaron por la muerte de Francis a través de un comunicado en redes sociales, donde envían sus condolencias a la familia del fallecido jugador.

El equipo de Francias hace mención de su carrera en el fútbol americano, destacando el tiempo en el que estuvo con ellos: de 1975 a 1980 y de 1987 a 1988.

Por otra parte, jugó con los 49s de San Francisco de 1982 a 1987.

Tras derrotar 38 a 16 a los Delfines de Miami, Francis se convirtió en campeón junto con los 49s en el Super Bowl XIX en 1985.

Francis jugó un total de 13 temporadas en la NFL hasta su retiro en 1988.

The #49ers are saddened to learn of the tragic passing of former tight end and Super Bowl XIX champion Russ Francis. pic.twitter.com/CzKOCpHv4D