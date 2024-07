Ocho mujeres competirán por primera vez en la Fórmula 4 Británica

Por primera vez en la historia de la Fórmula 4 Británica, una de las principales categorías de desarrollo de la Fórmula 1, ocho mujeres competirán al frente del volante.

Las talentosas pilotos Ella Lloyd, Nina Gademan, Chloe Chong, junto con las cinco representantes de la F1 Academy: Bianca Bustamante, Jessica Edgar, Aurelia Nobels, Carrie Schreiner y Abbi Pulling, demostrarán sus habilidades en el desafiante circuito de Zandvoort, en los Países Bajos.

History is set to be made at the British Formula 4 Championship this weekend 🙌



8 women, including 5 of our F1 Academy drivers, will line up on the @BritishF4 grid, marking the highest ever level of female participation in the Championship. #F1Academy #BritishF4 pic.twitter.com/iXtPIxIg2O