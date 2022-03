Oficial: Triple H se retira de los cuadriláteros a días de WrestleMania

Definitivamente hoy, perdió el wrestling: Paul Michael Levesque​​, mejor conocido como Triple H, ha anunciado su retiro de los cuadriláteros. El 14 veces campeón mundial aseguró que su recuperación se daría por completo pero él no podría volver a los encordados.

En septiembre del 2021 Paul Michael Levesque tuvo que someterse a una cirugía de corazón de emergencia, como resultado ha tenido que abandonar la lucha libre.

“Tuve neumonía viral. Mis pulmones estaban inflamados y, a medida que pasaban los días siguientes y llegué a casa, empeoró cada vez más. Mi esposa (la ejecutiva de WWE Stephanie McMahon) vio algo de sangre y cosas que estaba tosiendo, y fui y me revisaron, y venía de la neumonía viral, pero tenía líquido en mis pulmones. Tenía algo de líquido alrededor de mi corazón , así que me hicieron un seguimiento e hicieron un electrocardiograma y eco y todo. Básicamente, si la forma en que el corazón bombea está entre el 55 y el 60 por ciento de su fracción de eyección, ese es un buen número. Yo estaba en el 30 por ciento. Recibí un mensaje de texto rápido que decía: no se tome el tiempo, haga las maletas muy rápido y diríjase a la sala de emergencias y yo te informaré en el camino. Entonces, cuando llegué a la sala de emergencias, mi fracción de eyección había bajado al 22 por ciento, lo cual, ya sabes, tenía insuficiencia cardíaca”, dijo.

La superestrella de WWE confirmó lo mencionado por varios medios de comunicación, actualmente tiene un “desfibrilador” en el pecho como resultado de su hospitalización, a pesar de eso se encuentra estable y bien de salud.

BREAKING: @TripleH announced his retirement from in-ring competition on @espn @firsttake with @stephenasmith. pic.twitter.com/qnyw9NVtv4