Ciclistas mexicanas ganan oro histórico en Canadá

Las ciclistas mexicanas Daniela Gaxiola, Jessica Salazar y Yuli Verdugo acaban de hacer historia al conseguir la medalla de oro en la final femenil de sprint de equipos durante la Copa de Naciones de Ciclismo que se realizó en Milton, Canadá.

Este triunfo es muy significativo para el ciclismo mexicano, ya que desde hace 19 años no se lograba algo similar.

Gaxiola, Salazar y Verdugo tuvieron un desempeño excepcional en la pista canadiense y se impusieron al equipo local, logrando un tiempo en el cronómetro de 47.001, mientras que las canadienses Lauriane Genest, Kelsey Mitchell y Sarah Orban marcaron un tiempo de 47.414, informa el portal de noticias El Universal.

La medalla de bronce fue para el equipo de Polonia, quienes marcaron en el cronómetro un tiempo de 47.569.

Este resultado es importante porque además de conseguir la medalla de oro, se garantizó la clasificación de México para el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista que se realizará en Escocia el próximo agosto. Además, Daniela Gaxiola, Jessica Salazar y Yuli Verdugo sumaron puntos para calificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Mexico take 🥇 in the Women Team Sprint Finals



The favourites led from the off to seal the deal! #TissotNationsCup pic.twitter.com/vV4o2n545C