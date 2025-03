Oscar Piastri consigue en Shanghái su primera pole en la Fórmula 1

Este sábado, Oscar Piastri consiguió su primera pole position en la Fórmula 1 durante la clasificación para el Gran Premio de China 2025.

Aunque está más que feliz por este resultado, el piloto australiano admitió que la sesión no fue sencilla, especialmente en sus primeras vueltas. Su compañero en McLaren, Lando Norris, partirá desde la tercera posición tras cometer errores que lo llevaron a abortar su última vuelta rápida.

Piastri ya había demostrado su buen ritmo en la carrera al sprint del sábado, donde finalizó en segunda posición detrás de Lewis Hamilton. En la clasificación, el australiano continuó con su gran desempeño, marcando el mejor tiempo en la Q3 y asegurando la pole con la bandera a cuadros.

Al bajarse del coche, cuando le mencionaron que había tenido un día impecable, el piloto de 23 años bromeó diciendo que se alegraba que haya parecido así, porque ‘no se sintió así’.

Su vuelta de 1m 30.641s no solo le dio la pole, sino que también se convirtió en la más rápida registrada en el Circuito Internacional de Shanghái. Al hablar sobre la experiencia de pilotar en la pista tras su reciente reasfaltado, Piastri la describió como ‘muy divertida’.

Ahora, se enfoca en la carrera, confiando en que lo aprendido en la Sprint le ayude a luchar por la victoria.

