Oscar Piastri lidera accidentada jornada de entrenamientos en Suzuka

Este viernes, Oscar Piastri marcó el ritmo en el Gran Premio de Japón al lograr el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres (FP2). La tanda estuvo marcada por varias banderas rojas, la primera de ellas provocada por un fuerte accidente de Jack Doohan, piloto de Alpine.

La jornada comenzó con Lando Norris liderando la FP1, en la que también destacó el debut del local Yuki Tsunoda con Red Bull. Ya en la segunda sesión, los pilotos volvieron a la pista bajo un clima seco y soleado en el Circuito de Suzuka.

Uno de los primeros en rodar fue Doohan, tras haber cedido su monoplaza a Ryo Hirakawa en la FP1, pero su sesión terminó abruptamente con un aparatoso accidente en la Curva 1 a menos de 10 minutos de iniciado el entrenamiento, lo que obligó a desplegar la primera bandera roja.

Afortunadamente, el australiano salió ileso, pero los daños en su Alpine y en las barreras de protección obligaron a una larga interrupción. La sesión se reanudó a las 15:30 hora local, dejando apenas 30 minutos para que los equipos recuperaran el tiempo perdido.

Esto llevó a estrategias diversas: algunos optaron por neumáticos blandos, mientras que otros probaron compuestos más duros. Otra bandera roja detuvo la actividad poco después, cuando Fernando Alonso quedó atrapado en la Curva 8 tras pisar la hierba.

Con menos de 20 minutos restantes, los pilotos aprovecharon al máximo el tiempo disponible para realizar simulaciones de clasificación. En la salida del pit lane, George Russell intentó adelantar a Max Verstappen, pero finalmente decidió mantenerse detrás del Red Bull.

La tabla de tiempos cambió constantemente, con Isack Hadjar sorprendiendo al colocarse en lo más alto antes de ser superado por Norris. Sin embargo, la sesión se interrumpió de nuevo por un pequeño incendio en la pista.

Cuando la acción volvió, Piastri logró marcar la vuelta más rápida (1m 28.114s), superando a Norris por solo 0.049s.

El entrenamiento terminó con una nueva bandera roja por otro incidente similar. Hadjar se quedó con la tercera posición, seguido por Lewis Hamilton (Ferrari) y Liam Lawson (Racing Bulls). Russell fue sexto, mientras que el top 10 lo completaron Charles Leclerc, Verstappen, Pierre Gasly y Carlos Sainz.

Alex Albon finalizó 11º con su Williams, por delante de los Kick Sauber de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto. Kimi Antonelli, en Mercedes, se ubicó 16º tras no completar vueltas representativas con neumáticos blandos.

Alonso, Tsunoda, Stroll y Doohan cerraron la clasificación, con estos dos últimos sin poder regresar a pista tras sus accidentes.

Ahora, equipos y pilotos analizarán datos antes de la FP3 del sábado a las 11:30 hora local, que será el último ensayo antes de la sesión de clasificación.

Con información de la Fórmula 1