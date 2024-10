Oscar Piastri lidera la FP3 en el GP de Ciudad de México 2024

El piloto de McLaren, Oscar Piastri, encabezó la tercera sesión de entrenamientos libres este sábado en el Gran Premio de la Ciudad de México, mostrando un rendimiento superior al de su compañero Lando Norris y al piloto de Ferrari, Carlos Sainz, en una jornada tranquila tras los incidentes del día anterior.

El primer día en el Autódromo Hermanos Rodríguez estuvo marcado por varias banderas rojas y la prueba de neumáticos para Pirelli, lo que dejó poco margen para ajustes estratégicos.

Sin embargo, la tercera sesión libre brindó a los equipos la oportunidad de optimizar sus configuraciones antes de la clasificación.

Varios pilotos regresaron a la pista con coches reparados. Mercedes fue uno de los equipos más activos tras trabajar durante la noche en el monoplaza de George Russell, quien sufrió un fuerte accidente en la FP2.

La escudería incluso rompió el toque de queda para reemplazar su chasis, aunque el británico evitó daños en la unidad de potencia y la caja de cambios.

Alex Albon también estrenó motor después de su choque en la FP1 tras un incidente con Ollie Bearman, piloto reserva de Ferrari.

Se le instaló una nueva unidad de potencia para el resto del fin de semana, sin penalización, ya que proviene de su reserva actual.

Max Verstappen, el campeón del mundo, tuvo un inicio problemático con su Red Bull, reportando fallos persistentes en el motor debido a problemas en la toma de aire.

Esto obligó al equipo a utilizar una unidad de potencia más antigua para esta sesión. Tanto Russell como Verstappen salieron rápidamente al trazado al comienzo de la FP3, intercambiando vueltas rápidas con neumáticos blandos.

Sin embargo, Verstappen seguía quejándose por radio de falta de agarre en las curvas lentas.

A medida que avanzaba la sesión, Ferrari y McLaren se posicionaban al frente.

