Oscar Piastri se posiciona como rival a vencer en la F1 este 2024

En lo que va de la temporada 2024 de la Fórmula 1, McLaren se ha vuelto en el rival a vencer gracias a dos factores importantes: un monoplaza potente y dos pilotos que están escalando con rapidez a la cima de la montaña.

A pesar de que este año Lando Norris es la apuesta más segura de dicha escudería, Oscar Piastri también cuenta con una gran cantidad de talento y difícilmente aceptará el segundo lugar en la alineación, principalmente porque está acostumbrado a ganar.

Few weeks off. Just about cooled down pic.twitter.com/zsfdTTyXv5 — Oscar Piastri (@OscarPiastri) September 24, 2024

Con 23 años, el australiano es cuarto en la Tabla General con 237 puntos y cuenta con dos victorias en Hungría y Azerbaiyán. A eso, hay que agregar los cinco podios que tiene en Mónaco, Austria, Bélgica, Italia y Singapur, que lo convierten en un rival peligroso para Ferrari y para su compañero.

Si Piastri continúa sumando puntos, como lo ha hecho consistentemente desde el Gran Premio de Emilia Romaña hasta Singapur, podría arrebatarle el tercer lugar en el Campeonato de Pilotos a Charles Leclerc.

Actualmente, Piastri acumula 245 puntos, quedando a solo 8 de diferencia.

Además, si logra victorias en alguna de las últimas carreras del calendario —Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi—, podría convertirse en una amenaza para Lando Norris, quien se encuentra a 42 puntos de distancia.

"Por supuesto, quiero terminar lo más alto posible en la clasificación de pilotos. No estoy sin posibilidades para el campeonato, aunque eso es una gran pregunta (si podré alcanzar a los líderes). Quiero correr bien, construir consistencia y realmente ayudar al equipo a ganar el título de constructores", señaló Oscar.

LAS CLAVES DEL ÉXITO

Arrancadas

En las carreras, Oscar Piastri se transforma en una fiera y ataca a los monoplazas que tiene delante sin distinción. Durante el Gran Premio de Hungría, el australiano aprovechó la mala salida de Lando Norris para quitarle la cima del pelotón y construir una ventaja que perdió con la detención en pits para cambio de neumáticos.

Pese al inconveniente, la escudería dio la orden de cambio de posiciones, lo que significó la primera victoria de Oscar. En Italia la situación se repitió con el despiste del británico en la arrancada.

Continuing to climb the table. 💪 pic.twitter.com/r1sN40N60o — McLaren (@McLarenF1) September 23, 2024

Consistencia

Terminar dentro del top 10 fue la tarea que se le asignó al australiano y que cumplió en casi todas las citas disputadas hasta el momento.

De Bahréin a China, Piastri acumuló 38 puntos, pero, en Miami cruzó la bandera a cuadros en el sitio 13, y rompió su buena racha - rescató 3 unidades de la Sprint Race-.

En los siguientes 12 compromisos, explotó la cosecha con 196 tantos, igualando en rendimiento a Norris, que sumó la misma cantidad, y mejorando las ganancias de Verstappen, con 195 unidades.

Buen juicio

Piastri es un hombre de pocas palabras. No se mete en problemas, no opina del desempeño de los 19 conductores con los que comparte la parrilla y no suele festejar con euforia sus éxitos.

Lo que hace diferente al australiano es su tranquilidad en momentos de alta presión, como en Azerbaiyán al desobedecer la orden de no superar a Leclerc y quitarle el triunfo. Otro punto a su favor es la buena comunicación que tiene con su ingeniero de carrera.

Con información de Reforma