Osmar Olvera, postulado para el premio Atleta del Año en World Aquatics

El clavadista mexicano Osmar Olvera se enfrenta a un nuevo desafío, esta vez fuera de la fosa de clavados, al competir por el Premio al Atleta del Año 2024 de World Aquatics (WA).

La votación, que está abierta al público en la página oficial de Instagram de la organización, permitirá designar al mejor clavadista de la temporada, donde Olvera se encuentra compitiendo con sus rivales chinos.

Osmar Olvera, quien es becario del Instituto Estatal del Deporte de Nuevo León, ha destacado a lo largo de la temporada con importantes logros. Obtuvo la medalla de bronce en el trampolín de 3 metros individual y la medalla de plata en trampolín de 3 metros sincronizados junto a su compañero Juan Manuel Celaya. Estos triunfos lo han colocado entre los cinco nominados a este prestigioso galardón, siendo el único representante mexicano.

🇲🇽 Osmar Olvera Ibarra bronze medal and over 500 points at the #Paris2024 Men’s 3m Springboard final🤩 Let’s have a look at his best dives from the World Championships pic.twitter.com/OnEfYEKGUT