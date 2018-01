Definen su futuro: Alanís no jugará con Chivas

Agencia

GUADALAJARA, Jalisco.- El futuro de Oswaldo Alanís en Chivas está definido: no volverá a jugar, al rechazar extender el contrato que le ofrecía la directiva, de manera que solo entrenará con el equipo, sin ser tomado en cuenta para el Clausura 2018.

"Acá ya hay una decisión tomada por él, no por mí, no por el club".

Matías Almeyda, técnico del equipo, dijo que él pidió contar con el zaguero, pero que el club llegó a esa determinación, sin separarlo del primer equipo, como sucedió en los primeros días de pretemporada, cuando fue enviado a las prácticas de la filial en segunda división, informa el portal deportivo MedioTiempo.

"Yo hablé con Oswaldo interpretando su deseo, el club le ofreció seis meses de contrato, no llegaron a un acuerdo, simplemente el club hizo el esfuerzo, en un momento se quedó en Guadalajara y una vez que se arreglaron, tuve una reunión con él. Yo le hice unas preguntas, él me contestó y me hizo saber su deseo del futuro. Oswaldo no fue apartado del plantel, con la diferencia que no será tomado en cuenta en la parte futbolística. Lo he pedido pero no llegaron a un acuerdo", explicó el estratega rojiblanco.

También te puede interesar: Alanis se preparara para sumarse a la Chivas en Cancún

Almeyda dijo que cuando a un jugador se le va a terminar el contrato en seis meses, ya no se le toma en cuenta. Y es que según los Estatutos de FIFA, un futbolista puede acordar un fichaje con otro equipo cuando le falta medio año para terminar contrato. En este caso, la molestia de Chivas es que el jugador podrá emigrar sin que su salida signifique una venta, y con ello ganancias.

"No habrá la oportunidad de ver si firma por más tiempo".

"Acá ya hay una decisión tomada por él, no por mí, no por el club. A un jugador que le queda seis meses más de contrato no juegan más. El club hizo una inversión importante, se le quiso prolongar el contrato; como entrenador no me queda entrar en esos temas. Oswaldo tiene sus objetivos, sus sueños", agregó el DT.

Almeyda comentó que otros clubes toman por decisión el separar a los jugadores, pero en Chivas decidieron que el jugador siga trabajando con el primer equipo.

“Nosotros optamos por tenerlo en el grupo, no habrá la oportunidad de ver si firma por más tiempo, la decisión está tomada, deseamos suerte a Alanís. Yo no tengo ningún problema por entrenarlo”, añadió.