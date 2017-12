Conoce por qué Oswaldo Alanís quedó fuera de Chivas

Agencia

GUADALAJARA.- El "Rebaño Sagrado" aceptó que quería que el defensa Oswaldo Alanís se mantuviera con el equipo para el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

De acuerdo con Notimex, uno de ellos es el técnico de Guadalajara, el argentino Matías Almeyda, quien compartió “lo de Oswaldo es un tema contractual, pedí que se quedara, el club le ofreció seis meses más de contrato hasta diciembre, ya que en julio quedaba libre”.

Y más allá de dejar en claro el aporte de este elemento al funcionamiento de Chivas, el “Pelado” destacó el compromiso que deben tener los futbolistas con sus equipos.

“Alanís es un gran jugador, pero a mí me interesan jugadores comprometidos y hay muchos compañeros en la misma posibilidad y han aceptado lo que el club les ha propuesto”, externó.

Explicó que es “un jugador por el que el club invirtió muchos millones de dólares y necesitábamos que firmara por seis meses más y más porque viene un Mundial. En los temas contractuales yo no me meto y por lo que tengo entendido él no quiso firmar esos seis meses”.

Alanís no entra en planes del conjunto tapatío, luego que pidió renovar con un contrato multianual y una mejora en sus percepciones económicas.

Por su parte, José Luis Higuera, CEO del equipo Guadalajara, explicó que el defensa está fuera de los planes del conjunto, pero que espera que encuentre grupo y así tenga posibilidad de ser considerado para la Copa del Mundo Rusia 2018 de la Liga MX.

“Ojalá encuentre otro club o que llegue al Mundial porque nuestra postura no es personal, es institucional, lo extrañamos en la pretemporada, pero así es el futbol”, dijo.

“Alanís decide no renovar con nosotros, él lícitamente pide algo que pensamos no es acorde al momento del club, mucho menos de él o para él”.

Manifestó que lo pusieron en calidad de transferible “con todas las facilidades, de hecho prácticamente prestarlo a cantidades mínimas con tal de que él pudiera estar activo porque viene un Mundial y es seleccionable”.

Lo único que pedíamos es que si se iba a un préstamo, y era lo lógico, que tenía que extender el contrato seis meses más "para nosotros protegernos", dijo.

La única manera que Alanís siga su carrera con otro equipo en México es con Monterrey o con Pachuca, con fecha límite el 31 de diciembre, o en su caso emigrar al extranjero.