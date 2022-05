Es la peor: Paola Espinosa critica administración de Ana Guevara en Conade

Paola Espinosa puso fin a su carrera como clavadista profesional luego de más de una década dedicando su vida al deporte, aunque aclaró que la administración de Ana Gabriela Guevara en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no influyó en su decisión, aseguró que es de lo peor.

“Claro que estoy decepcionada de cómo se están llevando las cosas, pero afortunadamente ya no estoy dentro; es la peor administración que he vivido en mi trayectoria. Eso no tuvo nada que ver, la decisión es solo mía”, declaró la deportista en conferencia de prensa virtual.

Durante la presentación del primer festival deportivo ecuestre, Guevara fue cuestionada sobre las críticas de Paola, pero prefirió no entrar en polémica.

"No tengo nada que decir al respecto, entorno a sus dichos no hay nada qué decir", comentó la exvelocista.

La titular de la Conade destacó la carrera que construyó Espinosa en los clavados, que la llevó a representar a México en los Juegos Olímpicos Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016.

La prensa no desaprovechó el momento para volver a cuestionar a Ana Guevara, pero ella reiteró: “no tengo nada que decir”.

Paola Espinosa se coronó en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde ganó medalla de bronce en la prueba sincronizada en plataforma junto a Tatiana Ortiz. En Londres 2012 también ganó otro metal del mismo color en esa prueba, pero con Alejandra Orozco.

“Todo mundo cree eso, que me quedo con la espina clavada, pero no es así; al contrario, me voy con mucha alegría y emoción. Gané medalla en todo el evento en que participé y esas medallas nadie me las regaló, me costaron mucho trabajo”, explicó la doble medallista olímpica.