Paola Espinosa, Paola Longoria y Lorena Ochoa arremeten contra la Conade

Durante el programa de entrevistas "Hugo Sánchez presenta", el exfutbolista mexicano tuvo la oportunidad de charlar con Paola Espinosa, Paola Longoria y Lorena Ochoa, quienes coincidieron en la falta de apoyo que existe en la Conade, organismo donde Ana Gabriela Guevara es la directora.

Paola Espinosa, exclavadista mexicana, recordó que el hecho de no recibir el respaldo de Conade le generó quedar fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Me esforcé y entrené igual que todos y los resultados de parte de Conade para los apoyos fueron muy escasos", puntualizó la medallista olímpica mexicana.

"En mi última etapa de mi carrera no recibí ese apoyo, no hubo empatía de querer aportar, ya en una etapa de mi vida donde era mamá, pero quería seguir siendo deportista olímpica ", dijo Espinosa a Hugo Sánchez.

Recientemente la polémica entre la Conade y Paola Longoria surgió porque el organismo no apoyó económicamente a la Federación Mexicana de Raquetbol argumentando un adeudo, como consecuencia Longoria y sus compañeros tuvieron que financiar su participación en el campeonato mundial.

Longoria le comentó a Sánchez que en los últimos meses la Conade no los había apoyado:

"Desgraciadamente, el raquetbol no es deporte olímpico , cuando son ciclos de Juegos Panamericanos, Centroamericanos o Mundiales sí nos apoyan, pero viene el ciclo olímpico y quitan el apoyo", comentó la potosina al exjugador de Pumas.

Además, Longoria expresó su molestia por la administración de Ana Gabriela Guevara en la Conade.

"Me decepciona, me da tristeza y para mí es un vergüenza que la persona que está al frente ha sido atleta, lo vivió y no dé el mismo apoyo que en su momento ella recibió", compartió la raquetbolista.