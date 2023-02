Para poder salir de la cárcel, Dani Alves pide portar un localizador

Actualmente el exfutbolista brasileño, Dani Alves; se encuentra en prisión preventiva por una presunta agresión sexual por lo que uno de sus abogados ha apelado a su favor, en el que manifestó las intenciones de su cliente en permanecer en España al entregar su pasaporte y portar un localizador.

Luego de que fuera detenido el pasado 20 de enero, un juez negó que Alves siguiera en proceso de libertad condicional, tras ser acusado de agresión sexual el pasado 30 de diciembre de 2022, pero su equipo legal ha considerado que no hay argumentos suficientes para que el futbolista se encuentre detenido en Brians 2, sin derecho a una fianza.

Asimismo, el ex del Barcelona ha asegurado que se presentará ante los tribunales y autoridades con frecuencia, así como no se comunicará con la víctima o acercarse a ella, su casa o trabajo a menos de 500 metros. Igualmente dijo que portará un dispositivo de localización para que las autoridades monitoreen sus actividades fuera de prisión; según reportó AP.

ALVES ACEPTARÁ LAS CONSECUENCIAS DE SUS ACTOS😱🔝



“Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada"



Dani Alves#DaniAlves #futbol pic.twitter.com/YTQdJpcD0n