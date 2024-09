Paralímpicos 2024: Gilda Cota gana cuarta plata para México

Este jueves 5 de septiembre, Gilda Guadalupe Cota Vera se llevó la cuarta medalla de plata para la delegación mexicana en los Juegos Paralimpicos de París 2024.

La atleta yucateca logró el segundo lugar en impulso de bala en la categoría F33 de para atletismo, tras registrar una marca de 7.89 metros, en el Estadio de Francia.

En el medallero general, la presea ganada por Cota Vera es la número 12 para México en Francia.

Hasta la tarde de este jueves, la delegación tricolor cuenta con tres medallas de oro, cuatro de plata (incluída la de Gilda) y cinco de bronce.

Arnulfo Castorena y Juan Pablo Cervantes, ambos ganadores de la presea dorada el mismo día, aunque en diferente deporte (para natación y para atletismo), celebraron sus victorias en el Arco del Triunfo donde mostraron con orgullo sus medallas.

Con unos cuantos minutos de diferencia, Castorena y Cervantes se llevaron el primer lugar en París 2024 el miércoles 4 de septiembre.

Arnulfo lo hizo en los 50 metros estilo pecho de la clasificación SB2 y Juan Pablo en la final de 100 metros T54.