París 2024: Conade premiará con millones a medallistas en Juegos Olímpicos

Los deportistas mexicanos que suban al podio de los Juegos Olímpicos París 2024 recibirán premios económicos cuyos montos fueron anunciados ayer por la directores de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara.

Los medallistas tricolores que logren medalla de oro recibirán 3 millones de pesos, la medalla de plata otorgará 2 millones y la de bronce un millón.

Los montos anunciados son los mismos que los de Tokio 2020, donde México obtuvo cuatro medallas de bronce.

Guevara aseguró que viajará a París el 24 de julio y se quedará todos los Juegos Olímpicos, después de que su presencia en la justa francesa fue puesta en duda por conflictos internos con el Comité Olímpico Mexicano (COM).

También informó que la Delegación Mexicana quedó conformada por 107 deportistas y se estima que los primeros mexicanos llegarán a la Villa Olímpica de París entre el 18 y el 20 de julio, algunos directamente de los campamentos de Barcelona, Madrid y Zúrich.

Guevara señaló que personal médico y fisiatras de la Conade viajarán a los Olímpicos para acompañar a la Delegación.

Ana Guevara y Marijose Alcalá se reunirán hoy para llegar a un acuerdo por el pago de los 75 mil euros del hospedaje de los ministros del deporte en París 2024.