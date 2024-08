París 2024: Simone Biles suma séptimo oro en la final de salto de potro

Este sábado 3 de agosto, Simone Biles logró su medalla de oro olímpica número siete al brillar en la final de salto de potro durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

La gimnasta estadounidense, de 27 años, acumuló un impresionante promedio de 15.300 puntos con su icónica pirueta, la ‘Yurchenko double pike’, consolidando su título en este evento por segunda vez, ocho años después de su victoria en Río de Janeiro.

En la misma final, Rebeca Andrade de Brasil se llevó la medalla de plata, superando por poco a la estadounidense Jade Carey, quien se quedó con la presea de bronce.

Una vez que ambas recibieron sus pósters oficiales de la justa multideportiva y sus respectivas medallas, las gimnastas estadounidenses y la brasileña decidieron conmemorar sus logros con una icónica selfie tomada por Carey.

Con esta victoria, Biles se convierte en la segunda mujer en la historia en ganar dos veces en salto de potro, un logro previamente alcanzado solo por Vera Caslavska en 1964 y 1968.

El triunfo en la Arena de Bercy eleva el total de medallas olímpicas de Biles a 10, colocándola en el tercer lugar histórico en la gimnasia femenina.

Además, su colección de medallas en competiciones internacionales de alto nivel asciende a 40, el mayor número registrado por una gimnasta.

Biles podría ampliar aún más su impresionante palmarés el lunes 5 de agosto si se coloca entre las tres primeras en barra de equilibrio y ejercicio de piso.

Con información de AP