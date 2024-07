París 2024: Simone Biles vuelve a los juegos olímpicos

Simone Biles regresa a los Juegos Olímpicos y a la intensa atención que siempre conllevan. La superestrella de la gimnasia logró su tercer viaje al escenario más importante del deporte al obtener la victoria en las eliminatorias olímpicas de Estados Unidos.

Con un total de 117.225 puntos en dos días, Biles se aseguró el único lugar automático en el equipo de cinco mujeres.

Tres años después de su retiro de múltiples finales en los Juegos Olímpicos de Tokio para priorizar su seguridad y salud mental, Biles vuelve a la competencia mostrando un estado físico y mental quizás mejor que nunca. “Confiando en el proceso y mis entrenadores, sabía que iba a regresar”, expresó Biles con determinación.

Pero Biles no estará sola en su viaje a París. La actual campeona olímpica Sunisa Lee, la campeona olímpica de ejercicios de suelo de 2020 Jade Carey, la medallista de plata olímpica de 2020 Jordan Chiles y Hezly Rivera, de 16 años, completan el equipo de cinco mujeres. Joscelyn Roberson y Leanne Wong fueron nombradas suplentes.

El regreso de Biles al escenario internacional nunca estuvo realmente en duda desde su vuelta después de un receso de dos años el verano pasado. En los últimos 12 meses, ha ganado su sexto título mundial y su octavo y noveno campeonato nacional, ambos récords, consolidando aún más su estatus como la mejor gimnasta de todos los tiempos.

