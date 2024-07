París 2024: Snoop Dogg carga con estilo la antorcha de los Juegos Olímpicos

En una mañana lluviosa en el suburbio de Saint-Denis, al norte de París, Snoop Dogg llevó la antorcha olímpica, dejando su marca en la historia de los Juegos Olímpicos y la cultura del hip hop.

"Snoooooop. La antorcha está en buenas manos" , se escribió en la cuenta de @paris2024.

Vestido con un chándal blanco con la leyenda "París 2024" y los anillos olímpicos en la espalda, el rapero, de 52 años, saludó a la multitud mientras cumplía su parte del relevo, mostrando una combinación de orgullo y asombro.

La llegada de Snoop al Stade de France, luciendo unas llamativas zapatillas doradas, fue recibida con gran entusiasmo por los locales, quienes aplaudieron enérgicamente al verlo descender hacia el Río Sena.

"Hice algo hoy. #FollowTheDogg" , publicó el rapero en redes sociales.

La participación del intérprete de "Drop It Like It's Hot" no solo causó furor en París, pues en redes sociales, los cibernautas no tardaron en reaccionar con humor, debido al parecido de la antorcha con un "porro" de marihuana.

"Snoop Dog lleva la antorcha olímpica en Francia. Hubiera sido mucho más genial si hubiera llevado un porro gigante" , fue uno de los comentarios que se hicieron en X (antes Tiwitter).

Aportado su estilo único, Snoop Dogg también fungirá como corresponsal especial de la NBC durante los Juegos Olímpicos, según el medio internacional The Mirror.

Esta no será la primera incursión del rapero en los Olímpicos, pues en los Juegos de Tokio 2020 se unió al comediante Kevin Hart para proporcionar comentarios humorísticos para Peacock.

Con información de Reforma.