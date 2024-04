París 2024: World Athletics anuncia premios a campeones olímpicos

En un hecho sin precedentes en el deporte olímpico, World Athletics (WA), organismo rector del atletismo mundial, anunció este miércoles que entregará premios económicos a los ganadores de oro en París 2024.

Esta federación internacional responsable de una de las disciplinas pilares del programa competitivo de los Juegos Olímpicos, se convierte en la primera en anunciar estímulos monetarios a los ocupantes del podio de primer lugar en la cita veraniega.

Sebastian Coe, presidente de WA, informó en un comunicado en la página oficial del organismo que se tiene un presupuesto de 2.4 millones de dólares para repartir entre los campeones de cada una de las 48 pruebas en ambas ramas del programa olímpico, entregando 50 mil dólares a cada medallista de oro.

