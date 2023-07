París se prepara para los Juegos Olímpicos 2024; ¿excluirán a Rusia?

Exactamente en un año, se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos 2024 en París, Francia, con un total de 203 comités olímpicos que se disputarán las medallas más importantes.

En su discurso, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), hizo referencia a la canción ‘Imagine’ de John Lennon.

No se sabe porqué citó una icónica canción del fallecido cantante, pero pudo haber sido porque quería transmitir un mensaje sentimental y poderoso o tal vez es muy fanático.

A causa de la reciente guerra entre Rusia y Ucrania, el COI mencionó en su conferencia que Rusia y Bielorrusia podrían ser excluidos de esta edición. También Guatemala será excluido, a menos que los países decidan competir como neutrales y no usar sus banderas.

Alrededor de unos 10 mil 500 atletas olímpicos y 4 mil parolímpicos, competirán en las distintas categorías deportivas.

A través de la cuenta de Twitter del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach da un pequeño tour por uno de los cuartos de la Villa Olímpica, el cual menciona que será su hogar.

With #1YearToGo for @Paris2024, IOC President Thomas Bach had a preview of what athletes can expect from the Olympic Village at #Paris2024.



He said: “This Olympic Village will be their home, and from what I saw, everything has been done to make their experience unforgettable.” pic.twitter.com/kJwm2H3B5L