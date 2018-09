Duelo de Marlins ante Mets, pospuesto por lluvia

Agencia

NUEVA YORK.- El partido de los Mets en casa ante los Marlins de Miami el lunes fue pospuesto por lluvia, por lo que Jacob deGrom no tendrá la oportunidad de mejorar sus posibilidades de alzarse con el premio Cy Young esta temporada.

DeGrom apenas registra ocho victorias por unos Mets que no han tenido una buena campaña, pero de acuerdo con Baseball-Reference.com, el derecho de 30 años ha contribuido en 8,1 triunfos por encima del WAR, estadística que mide las contribuciones de un pelotero en las victorias de su equipo.

Los Marlins estropean el primer juego del pitcher de los Filis, al vencer al equipo.

De acuerdo con Vanguardia MX, Jake Arrieta laboró apenas cuatro innings el domingo, en su debut con los Filis de Filadelfia, que cayeron 6-3 ante los Marlins de Miami, tras un doblete de dos carreras de Brian Anderson, que rompió el empate en el octavo episodio.

Arrieta recibió tres carreras, dos limpias y tres imparables, en una faena que incluyó cinco ponches. Recibió un jonrón solitario del venezolano Miguel Rojas, el segundo bateador al que enfrentó.

El as, galardonado con el Cy Young de la Liga Nacional en 2015, cuando estaba con los Cachorros de Chicago, se incorporó a los Filis cuando había transcurrido un mes de la pretemporada. Firmó un contrato por tres campañas y 75 millones de dólares que podría ascender a cinco años y 135 millones.

#Marlins No. 17 prospect Braxton Lee recorded the first two RBIs of his career with a single in the top of the first off #Phillies starter Jake Arrieta. Watch live: https://t.co/TERzA91mNnpic.twitter.com/uaLWwuA4mj